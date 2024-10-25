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أحمد جودة - القاهرة - تعقد الجمعية العمومية للنادي المصري غدا السبت والمقرر إقامتها بمقر النادي الإجتماعي وذلك لمتابعة شؤون النادي والمشاركة في مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

كامل أبو علي يصل بورسعيد لحضور الجمعية العمومية للنادي المصري غدا

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره داخل النادي المصري أن كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، يصل اليوم الجمعة إلى مدينة بورسعيد، استعدادًا لحضور الجمعية العمومية العادية للنادي غدا السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة السابعة مساءا.

وأكدت المصادر على أن تتناول الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للفترة المالية التي انتهت في يونيو 2024، وذلك بهدف تعزيز الشفافية المالية وتوضيح جميع تفاصيل الأداء المالي للأعضاء.

وأوضحت المصادر أن الجمعية ستناقش مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2024-2025، والذي يشمل خطة النادي المستقبلية لرفع كفاءته المالية والإدارية.

و تابعت المصادر أن هذا الاجتماع يعد فرصة لعرض الأفكار والمقترحات من الأعضاء، والعمل على توجيه سياسات النادي بما يواكب طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشارت المصادر إلي مشاركة كامل أبو علي تؤكد على دعمه لمسيرة النادي المصري، ورغبته في تعزيز التعاون مع الأعضاء من أجل تحقيق أهداف النادي وتطوير أدائه في مختلف المجالات.

