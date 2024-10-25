نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس بمفردي.. مدافع برشلونة يعترف بصعوبة إيقاف خطوة فينيسيوس بالكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة، إلى صعوبة إيقاف خطورة البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو المرتقب بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في كلاسيكو جديد يجمع بينهما لحساب الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني، مساء غدٍ السبت.

كوندي: لن أتمكن من إيقاف فينيسيوس بمفردي

قال كوندي في تصريحه لـSportyTV: “لست خائفًا من مواجهة فينيسيوس، إنه المرشح المفضل للفوز بالكرة الذهبية، إنه تحدٍ بالنسبة لي، أحب اللعب ضد الأفضل. أود أن أقول إنه التهديد الأكبر”.

وتابع كوندي قائلًا: "فينيسيوس ليس اللاعب الذي يمكن أن توقفه بمفردك، خاصة لمدة 90 دقيقة. هو لا يتوقف، وسيكون هناك لحظات بالتأكيد سأحتاج فيها إلى المساعدة".

وواصل: “هذا طبيعي لأن في النهاية هذه رياضة جماعية هو تحدي لأنني سأكون في منطقته معظم الوقت، ولكن أيضًا هو جهد جماعي، وأنا واثق من أننا سنقوم بعمل جيد”.