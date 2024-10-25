نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس الدغيدي من الجونة: "منقدرش نمنع الناس من أنها توقف حكم علينا وكلمتي عن محمود حميدة من قلبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت المخرجة إيناس الدغيدي، عن الجدل الحادث في المجتمع العربي حول فكرة وقف المهرجانات بسبب الأحداث، وعبرت عن أن الجمهور من حقه أن يعترض.

تصريحات إيناس الدغيدي:

وقالت في تصريحات على هامش فعاليات المهرجان: " مينفعش نمنع المهرجانات والفعاليات عشان أحنا بنقدم متعه للناس، ممكن تحصل حاجه في مصر لقدر الله والناس اللى نحوا متوقفش احتفالات واحنا منقدرش نمنع الناس في أنها توقف حكم علينا في النهاية أحنا بشر".

وعن وصفها لمحمود حميدة بأنه فنان زيادة عن اللزوم قالت: أنا بحب محمود حميدة وكلمتي ليه طالعه من قلبي لأنه يستحق ده، هو فعلا معجون فن ويستاهل النجاح والحفاوة والتاريخ المشرف ده.

وفي سياق آخر شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة أمس الخميس، حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينها المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والفنانة القديرة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

عن مهرجان الجونة:

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل