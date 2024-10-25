إنييجو مارتينيز: مواجهة ريال مدريد ستكون صعبة للغاية ومثيرة

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث إنييجو مارتينيز، مدافع فريق برشلونة، عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال مارتينيز: "ريال مدريد لديه القدرة على تسجيل عدد ليس بقليل من الأهداف، ويمكنك أن ترى أنهم يتسببون في الكثير من المشاكل لأي فريق"، معبرًا عن احترامه الكبير لمهارات المنافس الهجومية التي تشكل تحديًا كبيرًا.

وأضاف اللاعب الإسباني: "ستكون المباراة ضد الريال رائعة للغاية وصعبة في نفس الوقت"، مؤكدًا أن لقاء الكلاسيكو دائمًا ما يكون استثنائيًا نظرًا لأهميته وارتفاع مستوى التنافس فيه، مما يجعله من أكثر المباريات انتظارًا في الدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة يسعى لتعزيز مركزه في ترتيب الدوري، بينما يطمح ريال مدريد أيضًا لمواصلة النتائج الإيجابية في ظل الأداء القوي الذي يقدمه هذا الموسم.