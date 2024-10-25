نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرار أكثر من نصف مليون إلى سوريا بسبب الحرب في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أكثر من نصف مليون شخص في لبنان الحدود متوجهين إلى سوريا خلال شهر، وفق ما ذكرت الجمعة اللجنة الحكومية لإدارة الأزمة، مع استمرار الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت اللجنة في بيان "من تاريخ 23 سبتمبر لغاية 25 أكتوبر 2024 سجل الأمن العام اللبناني عبور 348237 مواطنًا سوريًا و156505 مواطنين لبنانيين إلى سوريا".

وحذرت الأمم المتحدة من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت معبرًا حدوديًا، الجمعة، تعوق طريق هروب رئيسيًا أمام الفارين من النزاع في لبنان بحثًا عن ملجأ في سوريا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم "بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله" في معبر جوسية الحدودي، المعروف باسم القاع من الجانب اللبناني، في منطقة البقاع.

وحذرت السلطات اللبنانية من أن معبر جوسية لم يعد صالحًا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت رولا أمين المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "هذا يعوق ويهدد حقًا شريان حياة رئيسيًا يستخدمه الناس للهروب من النزاع في لبنان والعبور إلى سوريا".

وأضافت في مؤتمر صحافي في جنيف عبر رابط فيديو من العاصمة الأردنية عمان أن "هذا هو الطريق الوحيد المتاح أمام هؤلاء الأشخاص للهروب من لبنان".

ولفتت أمين إلى أن الغارة على جوسية وقعت على بعد 500 متر من مكاتب الهجرة، دون إعطاء إنذار مسبق.

وهذا هو المعبر الثاني الذي يستهدفه الجيش الإسرائيلي هذا الشهر.

وكان قد أغار في وقت سابق على معبر المصنع الواقع إلى الجنوب، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وحذرت أمين من أن "هذا يعني أن على الناس أن يفكروا مرتين قبل محاولة عبور الحدود ومدى أمان الطريق الذي يسلكونه".