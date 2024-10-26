نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر مواقيت الصلاة جزءًا أساسيًا من حياة المسلمين، حيث تحدد مواعيد أداء الفروض الخمسة يوميًا. وفيما يلي، نقدم لكم مواقيت الصلاة لليوم السبت 26 أكتوبر 2024، حسب التوقيت المحلي لعدد من المحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في المحافظات اليوم

1. القاهرة

أذان دوت الخليج: 5:37 صباحًا

5:37 صباحًا أذان الظهر: 12:39 مساءً

12:39 مساءً أذان العصر: 3:49 مساءً

3:49 مساءً أذان المغرب: 6:13 مساءً

6:13 مساءً أذان العشاء: 7:31 مساءً

2. الإسكندرية

أذان دوت الخليج: 5:43 صباحًا

5:43 صباحًا أذان الظهر: 12:44 مساءً

12:44 مساءً أذان العصر: 3:53 مساءً

3:53 مساءً أذان المغرب: 6:17 مساءً

6:17 مساءً أذان العشاء: 7:36 مساءً

3. شرم الشيخ

أذان دوت الخليج: 5:24 صباحًا

5:24 صباحًا أذان الظهر: 12:26 مساءً

12:26 مساءً أذان العصر: 3:38 مساءً

3:38 مساءً أذان المغرب: 6:03 مساءً

6:03 مساءً أذان العشاء: 7:19 مساءً

4. الغردقة

أذان دوت الخليج: 5:26 صباحًا

5:26 صباحًا أذان الظهر: 12:29 مساءً

12:29 مساءً أذان العصر: 3:41 مساءً

3:41 مساءً أذان المغرب: 6:06 مساءً

6:06 مساءً أذان العشاء: 7:22 مساءً

5. الفيوم

أذان دوت الخليج: 5:39 صباحًا

5:39 صباحًا أذان الظهر: 12:41 مساءً

12:41 مساءً أذان العصر: 3:51 مساءً

3:51 مساءً أذان المغرب: 6:15 مساءً

6:15 مساءً أذان العشاء: 7:33 مساءً

6. بني سويف

أذان دوت الخليج: 5:37 صباحًا

5:37 صباحًا أذان الظهر: 12:40 مساءً

12:40 مساءً أذان العصر: 3:50 مساءً

3:50 مساءً أذان المغرب: 6:14 مساءً

6:14 مساءً أذان العشاء: 7:32 مساءً

7. أسيوط

أذان دوت الخليج: 5:37 صباحًا

5:37 صباحًا أذان الظهر: 12:39 مساءً

12:39 مساءً أذان العصر: 3:52 مساءً

3:52 مساءً أذان المغرب: 6:16 مساءً

6:16 مساءً أذان العشاء: 7:32 مساءً

8. سوهاج

أذان دوت الخليج: 5:34 صباحًا

5:34 صباحًا أذان الظهر: 12:37 مساءً

12:37 مساءً أذان العصر: 3:50 مساءً

3:50 مساءً أذان المغرب: 6:15 مساءً

6:15 مساءً أذان العشاء: 7:31 مساءً

9. قنا

أذان دوت الخليج: 5:30 صباحًا

5:30 صباحًا أذان الظهر: 12:33 مساءً

12:33 مساءً أذان العصر: 3:47 مساءً

3:47 مساءً أذان المغرب: 6:11 مساءً

6:11 مساءً أذان العشاء: 7:27 مساءً

10. أسوان

أذان دوت الخليج: 5:28 صباحًا

5:28 صباحًا أذان الظهر: 12:32 مساءً

12:32 مساءً أذان العصر: 3:48 مساءً

3:48 مساءً أذان المغرب: 6:13 مساءً

6:13 مساءً أذان العشاء: 7:27 مساءً

11. طنطا

أذان دوت الخليج: 5:38 صباحًا

5:38 صباحًا أذان الظهر: 12:40 مساءً

12:40 مساءً أذان العصر: 3:49 مساءً

3:49 مساءً أذان المغرب: 6:13 مساءً

6:13 مساءً أذان العشاء: 7:32 مساءً

12. المنصورة