نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط حالات سرقة للتيار الكهربائي لمنشآت تجارية بالطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج حملات حي الطالبية بالتعاون مع شرطة المرافق وشركة كهرباء للتفتيش علي المحال والمنشآت التجارية والمطاعم للتأكد من عدم وجود وصلات كهربائية خلسة وضبط اي سرقات للتيار الكهربائي مع مراجعة التراخيص الصادرة للمحال.

حيث تمكنت الحملات التي تم تنفيذها بالطالبية من ضبط حالات سرقة للتيار الكهربائي لمحال ومطاعم وقد تم تحرير محاضر لتلك المنشأت المخالفة لسرقه للتيار الكهربائي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني وردع المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات والتعاون مع شركات الكهرباء والتعامل مع اي حالات مخالفة حفاظًا على المال العام.

FB_IMG_1729887454146

FB_IMG_1729887459301