نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" يضم 80 ألف وحدة بمساحات وأسعار متنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق مرحلة جديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، والتي تستهدف تقديم نحو 80 ألف وحدة سكنية متنوعة بين وحدات جاهزة وأخرى قيد الإنشاء لتلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في مختلف أنحاء الجمهورية.

تفاصيل الوحدات المطروحة وعدد الشقق بالمناطق والمدن

تشمل الوحدات المطروحة 78730 وحدة سكنية، موزعة بين المدن الجديدة والمحافظات، وتتفاوت في مساحاتها بين 75 و90 مترًا. جاء هذا الطرح بتوزيع خاص للوحدات على النحو التالي:

في المدن الجديدة:

40607 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا قيد الإنشاء.

1175 وحدة بمساحة 75 مترًا قيد الإنشاء.

11920 وحدة جاهزة للتسليم بمساحة 90 مترًا.

1070 وحدة جاهزة للتسليم بمساحة 75 مترًا.

في المحافظات:

608 وحدات جاهزة للتسليم بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة جاهزة للتسليم بمساحة 90 مترًا.

أماكن الوحدات السكنية ضمن المشروع الجديد "سكن لكل المصريين"

الوحدات الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة

للمواطنين من محدودي الدخل، تتوفر وحدات جاهزة للتسليم في مدن:

أكتوبر الجديدة : 3200 وحدة

: 3200 وحدة العاشر من رمضان : 120 وحدة

: 120 وحدة برج العرب الجديدة : 1000 وحدة

: 1000 وحدة السادات : 2400 وحدة

: 2400 وحدة أخميم الجديدة : 1550 وحدة

: 1550 وحدة سوهاج الجديدة : 420 وحدة

: 420 وحدة قنا الجديدة : 1000 وحدة

: 1000 وحدة غرب قنا : 1200 وحدة

: 1200 وحدة طيبة الجديدة : 760 وحدة

: 760 وحدة المنيا الجديدة : 800 وحدة

: 800 وحدة أسوان الجديدة: 540 وحدة

الوحدات الجاهزة للتسليم في المحافظات

وللمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وتُعطى الأولوية لمحدودي الدخل، وتشمل:

الجيزة (العياط وجزر القطوري): 2455 وحدة

(العياط وجزر القطوري): 2455 وحدة الشرقية : 335 وحدة

: 335 وحدة المنوفية : 3045 وحدة

: 3045 وحدة الفيوم : 3495 وحدة

: 3495 وحدة الإسماعيلية : 250 وحدة

: 250 وحدة البحيرة : 1320 وحدة

: 1320 وحدة مطروح : 400 وحدة

: 400 وحدة شمال سيناء : 595 وحدة

: 595 وحدة جنوب سيناء : 250 وحدة

: 250 وحدة بني سويف : 825 وحدة

: 825 وحدة المنيا : 777 وحدة

: 777 وحدة سوهاج : 851 وحدة

: 851 وحدة قنا : 2955 وحدة

: 2955 وحدة أسيوط : 3130 وحدة

: 3130 وحدة الأقصر : 2610 وحدة

: 2610 وحدة أسوان: 665 وحدة

الوحدات تحت الإنشاء بتسليم خلال 36 شهرًا

مخصصة للمواطنين من محدودي الدخل، وتشمل وحدات في المدن الجديدة التالية:

حدائق العاصمة : 13 ألف وحدة

: 13 ألف وحدة 15 مايو : 960 وحدة

: 960 وحدة أكتوبر الجديدة : 10 آلاف وحدة

: 10 آلاف وحدة حدائق أكتوبر : 10204 وحدات

: 10204 وحدات العاشر من رمضان : 5639 وحدة

: 5639 وحدة برج العرب الجديدة : 1000 وحدة

: 1000 وحدة السادات : 300 وحدة

: 300 وحدة أسوان الجديدة : 504 وحدات

: 504 وحدات المنيا الجديدة: 175 وحدة

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024: خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات

تتفاوت أسعار الوحدات المطروحة في الإعلان الجديد لتناسب شرائح الدخل المختلفة، حيث جاءت كالتالي:

الوحدات الجاهزة للتسليم في المحافظات : يتراوح سعرها بين 184 ألف و400 ألف جنيه.

: يتراوح سعرها بين 184 ألف و400 ألف جنيه. الوحدات الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة : يبدأ سعرها من 415 ألف جنيه ويصل إلى 530 ألف جنيه.

: يبدأ سعرها من 415 ألف جنيه ويصل إلى 530 ألف جنيه. الوحدات تحت الإنشاء بتسليم خلال 36 شهرًا في المدن الجديدة: يتراوح سعرها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.

شروط حجز شقق "سكن لكل المصريين 5" بنظام التمويل العقاري

وأعلنت وزارة الإسكان، الشروط الخاصة بالحجز والتي تتضمن: