عاجل - تغطية مباشرة.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم ضد إيران (لحظة بلحظة)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح السبت، شن هجمات "موجهة بدقة" على أهداف عسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

تغطية مباشرة.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم على إيران

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية تغطية مباشر لحظة بلحظة بشأن كل ما يتعلق حول هجوم إسرائيل على إيران، وجاءت الأحداث كما يلي:

(02:46 صباحا بتوقيت القاهرة)

مواقع إيرانية غير رسمية: سماع دوي 3 انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران والأسباب غير معروفة

(02:46 صباحا بتوقيت القاهرة)

التلفزيون الإيراني: دوي انفجارات قوية في أطراف العاصمة طهران

(02:47 صباحا بتوقيت القاهرة)

مسؤول عسكري أمريكي رفيع للجزيرة: نحن على علم بالتقارير بشأن انفجارات في إيران ونتابع الوضع عن كثب

(02:47 صباحا بتوقيت القاهرة)

أكسيوس عن مصدرين: إسرائيل شنت ضربات جوية في إيران

(02:48 صباحا بتوقيت القاهرة)

فوكس نيوز عن مصدر: إسرائيل بدأت هجومها ضد إيران لإرسال رسالة ردع

(02:48 صباحا بتوقيت القاهرة)

إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء تنفيذ الرد على الهجوم الإيراني

(02:48 بتوقيت مكة المكرمة)

الإذاعة الإسرائيلية: عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج

(02:49 صباحا بتوقيت القاهرة)

مسؤول في البنتاغون: لا تغيير في انتشار القوات الأمريكية في المنطقة

مسؤول بالبنتاغون: سرب مقاتلات أف 16 الذي وصل إلى المنطقة يأتي في سياق حماية قواتنا والدفاع عن إسرائيل.

(02:50 صباحا بتوقيت القاهرة)

الجيش الإسرائيلي: بدأنا في ضرب أهداف محددة في إيران

نهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران

قواتنا على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا حيث نتابع التطورات من #إيران ووكلائها

نقصف أهدافا عسكرية في إيران وفق توجيهات القيادة السياسية ولا تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية

مستعدون على مستوى الهجوم والدفاع ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية

بدأنا في ضرب أهداف محددة في إيران

نجري تقييما متواصلا للوضع ولا تغيير طرأ على تعليمات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة

يجب توخي الحذر والانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية وسيتم إعلان أي جديد بشكل فوري

(02:51 صباحا بتوقيت القاهرة)

وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: تقارير تشير إلى أن الوضع طبيعي في مطاري الخميني الدولي ومهر آباد

(02:51 صباحا بتوقيت القاهرة)

فوكس نيوز عن مسؤول: إسرائيل أطلعت البيت الأبيض على خططها قبل شنها ضربات في

(02:52 صباحا بتوقيت القاهرة)

الإذاعة الإسرائيلية عن الناطق العسكري: منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية والأمريكية بالمنطقة متأهبة بشكل كامل

(02:52 صباحا بتوقيت القاهرة)

قناة سي بي إس الأمريكية عن مصدر: الهجوم الإسرائيلي اقتصر على أهداف عسكرية وليس منشآت نووية أو نفطية

(03:00 صباحا بتوقيت القاهرة)

يسرائيل هيوم: نتنياهو وغالانت في غرفة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع

(03:00 صباحا بتوقيت القاهرة)

البيت الأبيض: ندرك أن إسرائيل تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران في إطار الدفاع عن النفس

(03:08 صباحا بتوقيت القاهرة)

مسؤول بالبنتاغون: إسرائيل أخطرتنا مسبقا بنيتها توجيه ضربات ضد ايران

(03:10 صباحا بتوقيت القاهرة)

الإذاعة الرسمية الإسرائيلية:

الطاقم الوزاري المصغر صدق هاتفيا على خطة الهجوم على إيران

نتنياهو وغالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم على إيران الليلة

تم إبلاغ واشنطن قبل بدء تنفيذ الهجوم على إيران

(03:11 صباحا بتوقيت القاهرة)

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: الهجوم ضد إيران في مراحله الأولى

(03:11 صباحا بتوقيت القاهرة)

وكالة أنباء فارس الإيرانية: الكيان الصهيوني استهدف عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي طهران

(03:33 صباحا بتوقيت القاهرة)

وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر إغاثية بطهران: لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلا

(03:34 صباحا بتوقيت القاهرة)

مدير مطار الخميني الدولي بطهران: حالة مطاري الخميني ومهر آباد طبيعية وعملية استقبال المسافرين قائمة

(03:34 صباحا بتوقيت القاهرة)

إن بي سي نيوز عن مسؤول إسرائيلي: لسنا بصدد ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو حقول النفط ونركز على أهداف عسكرية

(03:35 صباحا بتوقيت القاهرة)

معاريف: 100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على إيران

(03:36 صباحا بتوقيت القاهرة)

القناة 12 الإسرائيلية: موجة ثانية من الهجوم بدأت الآن ودوي انفجارات في شيراز

(03:36 صباحا بتوقيت القاهرة)

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: بدء الموجة الثانية من الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو في إيران

(04:13 صباحا بتوقيت القاهرة)

مجلس الأمن القومي الأمريكي: نحن على علم بشن إسرائيل ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران

مجلس الأمن القومي الأمريكي :الضربات الإسرائيلية تعد دفاعا عن النفس وردا على الهجوم الإيراني عليها في الأول من أكتوبر

(04:14 صباحا بتوقيت القاهرة)

يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: ادعاءات إيران أن الانفجارات ناتجة عن اعتراضات الدفاع الجوي كاذبة

(04:16 صباحا بتوقيت القاهرة)

وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل أغلقت مجالها الجوي حتى الساعة 8:30 صباحا

(04:15 صباحا بتوقيت القاهرة)

سي إن إن عن مصدر عسكري إسرائيلي:

الهجوم على إيران كان إسرائيليا خالصا دون مشاركة أمريكية

لا يزال هناك تعاون عميق مع واشنطن بما في ذلك مجال الدفاعات الجوية

الهجوم على إيران لا يستهدف البنية التحتية للطاقة

(04:16 صباحا بتوقيت القاهرة)

وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل أغلقت مجالها الجوي حتى الساعة 8:30 صباحا

(04:32 صباحا بتوقيت القاهرة)

أيه بي سي نيوز: بايدن عاد إلى واشنطن لمتابعة التطورات عن كثب

(04:33 صباحا بتوقيت القاهرة)

رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض:

تم إطلاع نائبة الرئيس كامالا هاريس على ضربات إسرائيل ضد أهداف عسكرية في إيران

هاريس تتابع التطورات عن كثب وستواصل الحصول على التحديثات

(04:33 صباحا بتوقيت القاهرة)

وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: نتنياهو بحث خطط إسرائيل لضرب إيران مع بايدن الأسبوع الماضي في مكالمة هاتفية

(04:43 صباحا بتوقيت القاهرة)

مركز الدفاعات الجوية بطهران: أصوات الانفجارات ناتجة عن تعاملنا مع محاولات الكيان الصهيوني استهداف 3 نقاط

(04:44 صباحا بتوقيت القاهرة)

وكالة تسنيم الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في وسط طهران

(04:44 صباحا بتوقيت القاهرة)

القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم على إيران يتم على موجات ويستهدف منشآت عسكرية ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية

(04:53 صباحا بتوقيت القاهرة)