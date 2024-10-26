نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق بورنموث، مساء اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ضد بورنموث، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب فيلا بارك.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد بورنموث

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أستون فيلا ضد بورنموث، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 2.