نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيري الخارجية المصري والأمريكي.. جهود مشتركة لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، مساء الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار التشاور الدوري حول التطورات الإقليمية والتعاون الثنائي.

تركز الاتصال على الجهود المشتركة لاحتواء التصعيد الخطير في الشرق الأوسط وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين.

محاور الاتصال

وقف إطلاق النار في غزة: تناول الاتصال الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحقيق تهدئة شاملة، في إطار صفقة تتضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى.

أطلع بلينكن نظيره المصري على نتائج جولته الإقليمية الأخيرة لبحث التهدئة.

التصعيد الإسرائيلي: شدد الدكتور بدر عبدالعاطي على ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد العسكري وانتهاك القانون الدولي الإنساني.

كما حذر من العواقب الخطيرة لنشوب حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الدولي، وأكد على ضرورة تسهيل إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية دون شروط.

الوضع في لبنان: تطرق الاتصال إلى التصعيد في لبنان، حيث دعا عبدالعاطي إلى وقف فوري لإطلاق النار واستعرض الجهود المصرية لتهدئة الوضع.

ندد بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد السيادة اللبنانية والتي تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني، وأكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.

التطورات في السودان: ناقش الوزيران الوضع المتدهور في السودان، حيث جدد عبدالعاطي التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعم وحدة وسلامة أراضيها، مع تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية للسودان.

العلاقات الثنائية: استعرض الوزيران التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بعد جولة الحوار الاستراتيجي الأخيرة.