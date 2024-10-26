نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تستأنف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إيران استئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في إيران.

وفقًا للمتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، جعفر يازرلو، فإن الرحلات الجوية عادت إلى طبيعتها، ونصح المسافرين بالبقاء على اتصال مع شركات الطيران للحصول على تحديثات حول مواعيد رحلاتهم.

في وقت سابق، كانت منظمة الطيران المدني قد أوقفت الرحلات الجوية على جميع المسارات حتى إشعار آخر.

وأكد سعيد جلندري، الرئيس التنفيذي لشركة مطار الإمام الخميني، أن المطار في حالة مستقرة ولم تسجل أي حوادث أمنية.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من صباح السبت، مستهدفًا مواقع عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران.

وفقًا لتقارير، أعلن الدفاع الجوي الإيراني تصديه للهجوم، وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن طائراته عادت إلى قواعدها بسلام بعد تنفيذ العملية التي أطلق عليها اسم "أيام الرد".