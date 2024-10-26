نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يستغلها أنشيلوتي؟.. ريال مدريد يكشف خدعة فليك قبل الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم في شتى بقاع العالم، موعد انطلاق الكلاسيكو الناري المرتقب بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا 2024-2025، مساء اليوم السبت.

وتسعى كتيبة الثعلب فليك التي تحقق نتائج مثيرة منذ انطلاق الموسم الحالي والتي كانت آخرها بتحقيق الفوز أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في بطولة دوري أبطال أوروبا، لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وحسم الكلاسيكو، لتوسيع الفارق بين غريمه الملكي صاحب الوصافة بفارق 3 نقاط.

أنشيلوتي يفاجئ برشلونة

وظهر أسلوب لعب الألماني فليك هذا الموسم مع البارسا والذي أعتمد بشكل كبير على استخدام مصيدة التسلل، لافساد هجمات المنافس بشكل متكرر، مما يضع الفريق في أفضلية دفاعية بشكل كبير.

ويخطط المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لوضع سلاح مضاد لهذا الأسلوب وذلك سيكون من السهل بسبب وجود العديد من النجوم سواء في خط الوسط أو الهجوم، يتميزون بالسرعة الكبيرة واللعب على كسر مصيدة التسلل.

حيث ستكون خدعة فليك في هذا الديربي سلاح ذو حدين أما ينجح ويحجم خط الهجوم الناري للميرنجي بقيادة الثلاثي فينسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية الاعتماد على خدمات البرازيلي اندريك أو التركي أردا جولر، بعد إصابة رودريجو الأخيرة.

ويعتمد أنشيلوتي بشكل أساسي فس الفترة الأخيرة على إمكانيات النجم الإنجليزي المتألق جود بيلينجهام في الزيادة الهجومية من خط الوسط، واستغلال مهاراته وسمعته بجانب تسديداته القوية.