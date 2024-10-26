نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بالمراكز وحل مشاكلهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بمراكز ومدن منشاة القناطر وكرداسة وابو النمرس والبدرشين والحوامدية والعياط واطفيح والواحات البحرية للوقوف علي الشكاوي والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وقد جاءت ابرز الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية

شكاوي تتعلق باستكمال إجراءات التصالح وإيقاف رخصة بناء بقري جزاية والمناشي وذات الكوم وبرقاش بمركز منشاة القناطر والحصول علي نماذج التصالح في مخالفات البناء بقري بشتيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم واصدار شهادات البيانات ورفع مخلفات القمامة بقري الحرانية وشبرامنت والمنوات بمركز ابو النمرس وشكوي من قيام مواطن بتربية المواشي بالعقار مما يؤثر علي الصحة العامة ويبعث روائح للوحدات السكنية المجاورة بقرية الشيخ عتمان وإصدار رخصه بناء بمواصفات مختلفة عن الرخص الصادرة للعقارات بذات الشارع وذلك بمدينة الحوامدية.

كما شملت الشكاوي المقدمة من المواطنين طلب برفع كفاءة طريق مصر اسيوط نطاق قرية مزغونة واستكمال مشروع الصرف الصحي وخطه الإنارة بقربة الشوبك بمركز البدرشين وشكاوي من مخالفات بناء ونزاع علي ملكية قطعه ارض وتعديل رخصه بناء واستكمال مشروع الصرف بمركز ومدينة أطفيح وإصدار رخصة بناء لمواطن بقرية برنشت بالعياط وفتح شارع مغلق بقرية القصر بالواحات البحرية والبطء في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون بمركز كرداسة.

وقد تم التعامل مع كافة الشكاوي الواردة من المواطنين وحلها علي الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.

وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر علي مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية

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