متواجدة برخص التراب عشبة معجزاتها المذهلة كثيرة .. تناولها بهذا الشكل وستعود بك إلى سن الـ 20 حتى لو كنت 70 سنة .. إليكم فوائده الجبارة استغلها!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار واحدًا من افضل التوابل التي يتم استخدامها ولا غنى عنها في اي مطبخ عالمي او محلي حتى، ويرجع هذا إلى النكهة المميزة التي يمكن الحصول عليها فور اضافة ورق الغار إلى الطعام، اضافةً إلى هذا فإنه يتم استخدامة على هيئة بخور ايضًا للقضاء على الطاقة السلبية المتواجدة في المنزل، وليس هذا فقط بل ان استخدام ورق الغار على هيئة بخور يساعد في القضاء على الحشرات المتواجدة في المنزل وخصوصًا خلال فصل الصيف، حيث ان ورق الغار يتمتع بالكثير من المزايا التي يمكن الحصول عليها من استخدامة بطرق متعددة، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

فوائد ورق الغار للجسم

يساعد ورق الغار بشكل كبير على القضاء على كافة الدهون المتراكمة في البطن، حيث انه في حالة اضافة القليل من ورق الغار إلى كوب من الماء المغلي وشربة كل يوم على معدة فارغة فإن هذا يساعد في تقليل الوزن بشكل ملحوظ، ويمكن ايضًا استخدام طريقة أخرى وهي اضافة ملعقة من خل التفاح إلى الماء المغلي مع اضافة ورق الغار إلى هذا الكوب للمساح للجسم بالزيادة من معدل الحرق.

استخدامات ورق الغار