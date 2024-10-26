نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المصريون لتطبيق التوقيت الشتوي يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر 2024، ويأتي هذا التغيير بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي، والذي كان يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

ما هو التوقيت الشتوي؟

ويتطلب التوقيت الشتوي تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، مما يعني أن الوقت الرسمي في مصر سيكون أقل بساعة عن التوقيت الصيفي، ويستمر هذا النظام حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل.

تاريخ التوقيت الصيفي في مصر

كما تم إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من الإلغاء، حيث تم تطبيقه لأول مرة في الجمعة الأخيرة من أبريل 2023، وقد كانت الحكومة تأمل من خلال هذا النظام في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الأخرى.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي

وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، يُحدد نظام التوقيت الصيفي بأن تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار 60 دقيقة، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر، أما التوقيت الشتوي، فيتضمن العودة إلى الساعة الأصلية بتأخيرها 60 دقيقة.

أهداف التوقيت الصيفي

وجاءت الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي في إطار جهودها لترشيد استهلاك مصادر الطاقة مثل الكهرباء والبنزين والسولار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

التوقيت الشتوي.. تأخير الساعة 60 دقيقة

ومع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي، يجب على المواطنين التأكد من ضبط ساعاتهم بما يتماشى مع التوقيت الجديد، وبهذا سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتتوافق مع النظام الجديد اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر.