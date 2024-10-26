نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ثبتها الآن" بالترددات.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم السبت في الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتلعب المباراة بين الفريقين لحساب منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

تنقل مباراة ريال مدريد ضد برشلونة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

‏beIN Sports HD 1

‏Setanta Sports 2 Eurasia HD

‏TV 2 Sport Dan

‏Digi Sport 2 HD Romania

‏beIN Sports 2 FR

‏Canal + Sport Polska

‏Match Football 2

‏Arena Sport 1 HD Croatia

‏LaLiga TV Bar

‏Nova Sports 1 HD

‏DAZN Eleven 1 Portugal

‏DAZN 1 Bar Deutsch HD

‏Premier Sports 2 HD

‏S Sport 1 HD

‏SuperSport LaLiga HD

‏Arena Sport 2 HD Premium Serbia

‏Arena Sport 3 HD BiH

‏DAZN LaLiga

