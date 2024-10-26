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أحمد جودة - القاهرة -

فاز نوتنجهام فورست على مضيفه ليستر سيتي 3-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثنائية كريس وود تقود نوتنجهام لعبور عقبة ليستر

وتقدم نوتنجهام فورست عن طريق ريان ياتيس في الدقيقة 16، لكن ليستر نجح في التعادل عن طريق نجمه وهدافه المخضرم جيمي فاردي (23).

وفي الدقيقة 47، سجل كريس وود الهدف الثاني لنوتنجهام فورست، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث (60).

ورفع نوتنجهام رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

