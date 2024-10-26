نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "أكسيوس" تكشف عن مدى تأثير الموجتين الثانية والثالثة من هجوم إسرائيل على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏قالت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن الموجتين الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيّرات ومواقع الإنتاج، مشيرًا إلى أن إسرائيل شنت ثلاث موجات من الضربات على إيران حتى الآن.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية، تفعيل الدفاعات الجوية في وسط طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، سماع 6 أصوات قوية تشبه الانفجارات قبل ساعة في عدة مناطق بالعاصمة ومصدرها غير معروف.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مصدر إسرائيلي، إن ادعاءات إيران أن الانفجارات ناتجة عن اعتراضات الدفاع الجوي كاذبة.

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وذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن إسرائيل بدأت هجومها المرتقب على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها.

وقال مصدران لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل بدأت هجومها على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع أكتوبر الجاري.

كما أكدت شبكة "فوكس نيوز"، أن هجمات إسرائيل الانتقامية ضد إيران بدأت.