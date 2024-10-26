نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الريان أمام الأهلي في الدوري القطري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الريان مع نظيره فريق الأهلي، اليوم السبت 26 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري القطري.

موعد مباراة الريان ضد الأهلي

تُقام المباراة بين فريقي الريان والأهلي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الريان والأهلي عبر قناة الكأس القطرية، حيث تعد مجموعة قنوات الكأس القطرية هى الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري القطري.

ترتيب الريان والأهلي في الدوري القطري

يتواجد فريق الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بينما يحل فريق الريان في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.