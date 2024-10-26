نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروعات صناعية وخدمية في السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، بزيارة محافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية.

كما قام بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الصناعية وتطوير الخدمات في المحافظات، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

وشملت الجولة تفقد مشروعات في قطاعات مختلفة، منها الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى لقاءات مع المسؤولين المحليين لمناقشة سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية في البلاد، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات تهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في مختلف المدن المصرية.