نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل طرح الوحدات السكنية الجديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن التفاصيل الكاملة لطرح وحدات سكنية جديدة موجهة إلى منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

تأتي الوحدات بمساحات تتراوح بين 75 مترًا مربعًا إلى 90 مترًا مربعًا.

الحد الأقصى لصافي الدخل

منخفضي الدخل : الفرد : 144 ألف جنيه سنويًا (12 ألف جنيه شهريًا). الأسرة : 180 ألف جنيه سنويًا (15 ألف جنيه شهريًا).

: متوسطي الدخل : الفرد : 240 ألف جنيه سنويًا (20 ألف جنيه شهريًا). الأسرة : 300 ألف جنيه سنويًا (25 ألف جنيه شهريًا).

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نظام التمويل العقاري:

منخفضي الدخل : بفائدة 8% سنويًا .

: بفائدة . متوسطي الدخل : بفائدة 12% سنويًا .

: بفائدة . فترة السداد تصل إلى 20 عامًا .

. مقدم الحجز : يبدأ من 20% من إجمالي ثمن الوحدة. مقدم جدية الحجز : 20 ألف جنيه للمحافظات و30 ألف جنيه للمدن الجديدة.

: يبدأ من 20% من إجمالي ثمن الوحدة.

مواعيد التقديم: