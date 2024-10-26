العالم اليوم - 50 مليار دولار قرضا لأوكرانيا مدعوما بفوائد الأصول الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمدة لروسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل، الجمعة.

وجاء في البيان أن "عائدات القرض ستصرف عبر قنوات عدة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها"، مشيرا إلى أن الاتفاق يرمي إلى بدء صرف الأموال بحلول نهاية العام.

وأشارت هذه الدول في بيانها الختامي الذي نُشر الجمعة إلى أن "خدمة هذه القروض وسدادها سيتم ضمانها من خلال تدفقات دخل استثنائية مستقبلية من تجميد الأصول السيادية الروسية، وفقا للأنظمة القانونية الخاصة بدول مجموعة السبع والقانون الدولي".

وتوصّل قادة دول مجموعة السبع في يونيو إلى اتفاق سياسي على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة في مؤسساتهم، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وسيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة التي تصل إلى 300 مليار يورو وتدر عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.