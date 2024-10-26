نسمة محجوب: دخلت المدرسة الألمانية بسبب ابنة صديقة أمي.. واتقنت الغناء بالإيطالية بسبب علوبة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت المطربة نسمة محجوب، عن تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، خلال مرحلة الطفولة، مشيرة إلى أنها كانت طفلة هادئة بناءً على كلام أسرتها.

بداية الشقاوة

وأضافت نسمة محجوب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنها بدأت مرحلة «الشقاوة» منذ إلتحاقها بالمدرسة الألمانية، لافتة إلى أنها كانت تستطيع اللعب مع أصدقائها والتعبير عن نفسها، والسفر في رحلات تابعة للمدرسة.

تأثير والدتها

وقالت نسمة محجوب، أن والدتها السبب في دخولها المدرسة الألمانية بعد مشاهدة ابنة صديقتها والتي نالت إعجابها نتيجة أدبها وإلتزامها، وعلى الفور والدتها قامت بتحويلها إلى المدرسة الألمانية.

إتقان اللغات

وأكدت نسمة محجوب على أنها لا تجد صعوبة في التحدث باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بسبب دراستها للغة الألمانية، مشيرة إلى أنها كانت في البداية بمدرسة لغات وكانت تتحدث اللغة العربية والإنجليزية بشكل أساسي.

تعلم الغناء

وأشارت نسمة محجوب إلى أنها، تعلمت الغناء باللغة الإيطالية والفرنسية مع الدكتورة نيفين علوبة على أغاني الأوبرا، قائلة: «الأوبرا أصلًا أساسها إيطالي وفرنساوي، والأوبرا الإنجليزية قليلة جدًا وتقريبًا لا يوجد أغاني أوبرا سوى القليل».