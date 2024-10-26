"السينما من أجل الإنسانية".. يسرا تشيد بمهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت النجمة يسرا جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها في مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة النجمة يسرا بمهرجان الجونة

تألقت يسرا، بفستان أزرق طويل بكم واسع أنيق، و وضعت بعض اللمسات البسيطة من الميكب الجميل، و تركت شعرها الأشقر القصير منسدلًا بطريقة جذابة.

النجمة يسرا من حفل افتتاح مهرجان الجونة خلال دورته السابعة

النجمة يسرا من حفل افتتاح مهرجان الجونة خلال دورته السابعة

النجمة يسرا من حفل افتتاح مهرجان الجونة خلال دورته السابعة

النجمة يسرا من حفل افتتاح مهرجان الجونة خلال دورته السابعة



و علقت على الصور قائلة: "يسعدني جدًا حضور الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، و إني أكون محاطة بالعديد من الأفراد الموهوبين الذين يجتمعون جميعًا للأحتفال بفن السينما في هذا المهرجان الذي يكرم حقًا السينما من أجل الإنسانية".

النجمة يسرا من حفل افتتاح مهرجان الجونة خلال دورته السابعة

النجمة يسرا من حفل افتتاح مهرجان الجونة خلال دورته السابعة



آخر أعمال النجمة يسرا

و يذكر أن آخر أعمال يسرا، مسلسل "روز و ليلى" الذي تدور أحداثه حول محققتين خاصتين على وشك الإفلاس، تتورطان مع عصابة خطيرة عن طريق الخطأ، وتبدآن في مهمة للكشف عن عمليتها المخالفة للقانون، وتتوالى الأحداث، و شارك في بطولة العمل نيللي كريم، يسرا، أحمد وفيق، تيام قمر، أمل رزق، عارفة عبد الرسول، فادي خفاجة، إبراهيم السمان، و غيرهم من الفنانين و مسلسل "روز و ليلى" من تأليف: كريس كول، و إخراج: أدريان شيرجولد.



نبذة عن مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، ويُعقد سنويًا في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر في مصر. يهدف المهرجان إلى دعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة، ويجمع نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم. إليك بعض الفعاليات البارزة التي تُقام خلال المهرجان:



العروض السينمائية

يتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف الأنواع، بما في ذلك الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية. تُعرض الأفلام في عدة مواقع داخل مدينة الجونة.

الورش والندوات

يُنظم المهرجان ورش عمل وندوات تعليمية تهدف إلى تطوير مهارات صناع الأفلام والمواهب الشابة. تشمل هذه الورش موضوعات مثل كتابة السيناريو، الإخراج، الإنتاج، والتصوير السينمائي.

اللقاءات والنقاشات

تُعقد جلسات نقاشية ولقاءات مع نجوم وصناع السينما، حيث يتم مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة السينما. هذه الجلسات توفر فرصة للحضور للتفاعل مع الخبراء والاستفادة من تجاربهم.

الجوائز والتكريمات

يتم تكريم أفضل الأفلام والمواهب السينمائية من خلال توزيع الجوائز في حفل ختامي كبير. تشمل الجوائز فئات متعددة مثل أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل ممثل/ممثلة.

الفعاليات الاجتماعية

بالإضافة إلى الفعاليات السينمائية، يُنظم المهرجان مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والحفلات التي تتيح للحضور فرصة للتواصل والاستمتاع بأجواء المهرجان.