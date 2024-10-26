غدا.. أحمد عصام يتلقى العزاء فى والدته بمسجد المشير

القاهرة - محمد ابراهيم - يستقبل الفنان أحمد عصام عزاء والدته غدا يوم الأحد المقبل من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، في صباح يوم الجمعة الماضية.

وأقيمت الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة، وتم دفنها بمقابر الأسرة على طريق العين السخنة، والتي حرص عدد كبير من الأقارب والاصدقاء ونجوم الفن علي حضورها لتقديم الواجب وتشييع مثواها الأخير، وكان من أبرزهم: حمادة هلال، تامر حسني، ميرهان حسين.

ويذكر ان أعلن أحمد عصام عن وفاة والدته، عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وكت أحمد عصام علي صفحته الشخصية: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فقدت أغلى ما في حياتي، وأغلى شيء عندي أمي الغالية، الحاجة فوزية عبدالرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة”.

ويذكر أن تصدّر الفنان أحمد عصام محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عقب إعلانه وفاة والدته اليوم الجمعة وتشييع جنازتها من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ليُعبر محبوه ومتابعوه عن تعازيهم وتضامنهم معه.

أحمد عصام، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، عرفه الجمهور في البداية من خلال مشاركته في مسلسل الكارتون الشهير "بوجي وطمطم" ومن ثم في عالم صناعة الألعاب النارية والخدع البصرية منذ عام 1998، حيث بدأ بتنظيم عروض ألعاب نارية في حفلات لفنانين كبار، مثل حفل المطرب محمد منير. وبمرور الوقت، عاوده شغفه بالتمثيل ليظهر في أعمال سينمائية، منها فيلم "نور عيني" عام 2010، ويكمل مسيرته الفنية بخطوات ثابتة.