العالم اليوم - إيران تعلن التصدي للهجمات الإسرائيلية مع "أضرار محدودة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 05:25 صباحاً - أعلنت إيران، السبت، أن دفاعاتها الجوية تصدت للهجمات الإسرائيلية، لكن "أضرارا محدودة" وقعت في بعض المواقع.

وقال الدفاع الجوي الإيراني في بيان إن إسرائيل "هاجمت أهدافا في محافظات طهران وخوزستان وإيلام".

وبث الجيش الإيراني بيانا على التلفزيون الرسمي، لم يعرض أي صور للأضرار المذكورة.

كما قللت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية من تأثير الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على إيران، ووصفته بأنه "غير ضار".

وذكرت الإذاعة الرسمية الإيرانية أن أصوات الانفجارات التي سمعت في غرب طهران كانت فقط "نتيجة لأنظمة الدفاع الجوي أثناء العمل".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، أنه لم يتم تسجل أي تأثيرات على قواعد الحرس الثوري أو ضربات صاروخية، ولم يتم تأكيد التقارير عن هجمات في مناطق أخرى من البلاد بشكل رسمي.

وأتي تعليق طهران بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى هجومه الجوي على إيران، الذي بدأ صباح السبت الباكر.

وأشار الجيش إلى أنه ضرب منشآت لصنع الصواريخ ومنظومات صواريخ أرض جو وقدرات جوية أخرى في مناطق عدة من إيران.

وقال في بيان إنه "بناء على معلومات استخبارية، قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي منشآت تصنيع صواريخ أنتجت فيها صواريخ أطلقتها إيران على إسرائيل خلال العام الفائت".

وأضاف: "في الوقت نفسه، ضرب الجيش الإسرائيلي منظومات صواريخ أرض جو وقدرات جوية إيرانية إضافية، كانت تهدف إلى تقييد حرية عملية إسرائيل الجوية في إيران".

وأشار الجيش إلى أن الضربات نفذت ردا على الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل ومواطنيها.

وقال إن "طائراتنا عادت بأمان. الضربة الانتقامية تمت والمهمة أُنجزت".