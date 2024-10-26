نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد هذه الأيام انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع اقتراب النصف الثاني من فصل الخريف.

يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون دافئًا إلى حار نهارًا، خصوصًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأجواء والرياح

تشير الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء اليوم تكون غائمة جزئيًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، بينما تكون مشمسة في جنوب سيناء، البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

يصاحب الأجواء الغائمة نشاط في الرياح في مناطق السواحل الشمالية، البحر الأحمر، جنوب البلاد وسيناء، على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.

معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية. البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم