عاجل:- نائب الرئيس الإيراني يعلق على الهجوم الإسرائيلي: "قوة إيران تجعل أعداء الوطن أذلاء"

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أحمد جودة - القاهرة - علق محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إيران اليوم السبت، قائلًا إن "قوة إيران تجعل أعداء الوطن أذلاء ومهانين"، وذلك حسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي

ووفقًا لمصدر مطلع نقلته الوكالة، لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في أضرار محدودة، نافيًا التقارير التي زعمت أن "تل أبيب" نفذت هجومها بواسطة 100 طائرة عسكرية، واصفًا تلك الأنباء بأنها "كاذبة تمامًا"، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول تضخيم حجم الهجوم الذي وصفه بأنه "ضعيف".

عدد المواقع المستهدفة

كما نفى المصدر ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين، الذين ذكروا أنهم استهدفوا 20 موقعًا في إيران، مؤكدًا أن عدد الأهداف الحقيقية كان أقل بكثير مما ذكرته الصحيفة.

رد الدفاع الجوي الإيراني

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية في وقت مبكر من صباح السبت، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

وذكر الدفاع الجوي الإيراني أن دفاعاته تصدت لمحاولات إسرائيل استهداف بعض النقاط في طهران.

بعد 4 ساعات من بدء العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "أيام الرد"، أعلنت تل أبيب إكمال الهجوم، مؤكدة أن جميع طائراتها عادت إلى قواعدها بسلام، وأن العملية حققت أهدافها.