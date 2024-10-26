وزير الاستثمار يبحث تعزيز فرص التعاون مع غرفة التجارة…

دبي - احمد فتحي في السبت 26 أكتوبر 2024 11:11 صباحاً - محمد أحمد_ شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس، في اجتماع موسع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، ومعتز زهران السفير المصري لدى الولايات المتحدة.

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستعراض رؤية مصر الاستراتيجية في قطاع الاستثمار.

و أكد الخطيب، خلال اللقاء على أن الولايات المتحدة شريك أساسي في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى نجاح العديد من الشركات الأمريكية في السوق المصري، ومنها “جنرال موتورز” و”أمازون” و”كرافت هاينز”.

وأشار إلى التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال، من خلال تبني سياسات نقدية وضريبية تيسر الإجراءات وتزيل العقبات، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وقدرة أكبر على مواجهة التحديات العالمية.

وأوضح الوزير أن مصر تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وزيادة حجم الصادرات، إلى جانب بناء بيئة استثمارية جاذبة تنطلق من موقع مصر الجغرافي الذي يتيح لها الارتباط بعدة أسواق إقليمية ودولية، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصدير.

وشدد الخطيب على أن استراتيجية مصر تتضمن تحسين التنافسية التجارية من خلال إجراءات جمركية مبسطة وزيادة كفاءة البنية التحتية، ودعا إلى التركيز على التحول الرقمي في الإجراءات التجارية لدعم أهداف الاستدامة، كما أوضح جهود الحكومة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مما يساهم في تحقيق التحول الأخضر ويجذب المزيد من الاستثمارات المستدامة.