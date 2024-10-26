"6 شهور" يتصدر نسب المشاهدة في مصر ويحقق نجاحًا كبيرًا

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أحمد جودة - القاهرة - أستطاع مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان الشاب نور خالد النبوي أن يحتل صدارة نسب المشاهدة في مصر منذ عرض أولى حلقاته على منصة "Watch It"، ليصبح العمل الأكثر مشاهدة في مصر، متفوقًا بذلك على مسلسل "برغم القانون" الذي كان يحتل المرتبة الأولى في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة.

دور جديد ومثير لشخصية "مراد"

يجسد نور خالد النبوي في المسلسل شخصية "مراد"، الشاب الذي يعمل في شركة عقارية ويحاول بجهد أن يثبت نفسه في وظيفته وينال ثقة مديره.

تدور أحداث العمل في إطار مشوق ومثير، حيث تواجه شخصية مراد تحديات متعددة في بيئة العمل تضعه أمام مواقف صعبة تتطلب ذكاءً وجرأة، مما يجعله نموذجًا للتحديات التي يواجهها الشباب في حياتهم المهنية.

طرح قضايا شبابية بتناول واقعي

يركز المسلسل في أحداثه على قضايا الشباب وطموحاتهم بعد التخرج، والصعوبات التي تعترض طريقهم في سوق العمل. من خلال تسليط الضوء على حياة مراد وزملائه في العمل، يسعى المسلسل لطرح التحديات التي تواجه الشباب بأسلوب واقعي وملهم، يعكس آمالهم وتطلعاتهم في مجتمع مليء بالتحديات.

نخبة من نجوم الفن المصري

يشارك في بطولة "6 شهور" نخبة من النجوم، بينهم باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، وأمجد الحجار.

ويشهد العمل ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث يتميز كل حلقة بمشاركة نجم جديد يضيف أبعادًا مميزة للأحداث، ما يزيد من تنوع الشخصيات والإثارة في كل حلقة.

المسلسل من تأليف أحمد هشام وإخراج مصطفى الصولي، ويعكس التعاون بين فريق العمل روح الإبداع والتجديد.

أعمال سابقة لنور النبوي: النجاح المستمر

يأتي مسلسل "6 شهور" كإضافة مهمة لمسيرة نور خالد النبوي الفنية، بعد ظهوره البارز في مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي بمشاركة والده الفنان القدير خالد النبوي. ويستمر نور في تقديم أدوار متنوعة تؤكد موهبته المتنامية وقدرته على تقديم شخصيات متعددة الأبعاد.

أعمال نور النبوي السينمائية وآخر النجاحات

على الصعيد السينمائي، حقق نور خالد النبوي نجاحًا كبيرًا في فيلم "الحريفة" الذي حقق إيرادات ضخمة وصلت إلى 75 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري. الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو، في أول ظهور له كممثل، إلى جانب نور إيهاب، أحمد غزي، يوسف عمر، خالد الذهبي، وسليم الترك.

طموح متجدد وأفق واسع

يثبت نور خالد النبوي من خلال مسلسل "6 شهور" أنه قادر على خوض تحديات جديدة وإيصال قضايا المجتمع الشبابي بمهارة وإبداع.