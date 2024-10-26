نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحرك جديد من الزمالك بشأن الثلاثي المحتجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حل أزمة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، مصطفى شلبي ودونجا بجانب عبد الواحد السيد، مدير الكرة المحتجز داخل دولة الإمارات في الفترة الأخيرة.

ويواجه ثلاثي الزمالك اتهاما بالتعدي على أحد رجل أمن الملعب خلال مواجهة الفريق أمام نادي بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والذي توج به النادي الأهلي رسميا.

حسين لبيب يطلب استعجال محاكمة ثلاثي الزمالك

وتم تحديد موعد التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري للنطق في الحكم على نجوم القلعة البيضاء، مع استمرار حبسهم.

وتقدم حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في الساعات الأخيرة، بطلب جديد لتسريع وتعجل جلسة الاستماع الأخيرة المحدد لها نهاية الشهر الجاري.

ويخطط مسؤولي الزمالك لحل تلك الأزمة واستعادة جهود الثلاثي في الفترة الحالية، حتى يتمكن من اللحاق بالاستعدادت الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويذكر أن خسر الفارس الأبيض لقب السوبر المصري بعد الهزيمة أمام نظيره ومنافسه التقليدي النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

