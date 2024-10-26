نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستوحي من الكثبان الرملية.. شاهد قميص الأهلي الثالث للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة “أديداس” العالمية للملابس، عن تصميم قميص الأهلي الثالث والذي سيظهر به في منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-25.

قميص الأهلي الثالث باللون البيج

نشر حساب شركة “أديداس” عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صور للاعبي الأهلي بالقميص الثالث الجديد للموسم المقبل.

‎وعلّق الحساب قائلًا: “من ربوع الصحراء الشاسعة في مصر إلى قلب الملعب، إليكم الطقم الثالث للأهلي لموسم 24/25 والمستوحى من الكثبان الرملية”.

وظهر في إعلان القميص الثالث للنادي الأهلي، كلًا من؛ الفلسطيني وسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمد طاهر وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

من ناحية أخرى؛ يستعد فريق الأهلي لمواجهة العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال القارية، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي.