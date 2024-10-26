فوز أودينيزي وتورينو بالدوري الإيطالي
فاز أودينيزي على كالياري 2 - 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل لورينزو لوكا وكينان ديفيس هدفي أودينيزي في الدقيقتين (38) و(78)، ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد كالياري عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.
وفي مباراة ثانية، تغلب تورينو على كومو بهدف نظيف، سجله السويدي اليو نجي في الدقيقة (75)، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما ظل كومو برصيد 9 نقاط في المركز الرابع عشر.
وستشهد الجولة التاسعة اليوم السبت إقامة مباراتين تجمع الأولى بين نابولي وليتشي، بينما سيلتقي في الثانية أتلانتا وهيلاس فيرونا، فيما تأجلت مباراة بولونيا وميلان بسبب سوء الأحوال الجوية.
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