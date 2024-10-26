العالم اليوم - "غارات الفجر".. ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟

انتم الان تتابعون خبر "غارات الفجر".. ماذا استهدفت إسرائيل في إيران؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 02:26 صباحاً - كشف مصدر لـ"دوت الخليج"، أن أحد الأماكن التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي على إيران في الساعات الأولى من صباح السبت "قاعدة عسكرية لإطلاق الصواريخ البالستية".

كما أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، أن إسرائيل استهدفت في هجومها "عددا من القواعد العسكرية في غرب وجنوب غرب طهران".

وأضافت الوكالة أن "بعض أصوات الانفجارات كانت ناتجة عن إطلاق الدفاع الجوي".

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن إسرائيل "لا تضرب المنشآت النووية أو حقول النفط في إيران".

وأوضح المسؤول أن إسرائيل "تركز على الأهداف العسكرية الإيرانية".

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الوضع في مطارَي طهران "طبيعي".

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة لها، في وقت مبكر من صباح السبت.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن غارات على مواقع في إيران.

وقال الجيش في بيان إنه "يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".