نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تقارير: بدء هجوم إسرائيلي على مواقع حيوية في إيران وسط توترات إقليمية متصاعدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة 12 العبرية صباح اليوم السبت، نقلًا عن مصادر أمريكية، ببدء هجوم إسرائيلي على إيران، حيث تشير التقارير إلى تحركات عسكرية إسرائيلية تستهدف مواقع حيوية داخل الأراضي الإيرانية.

وتأتي هذه العمليات وسط توترات إقليمية متصاعدة وظروف معقدة في المنطقة، مما يثير قلقًا دوليًا واسعًا حول احتمالات تصعيد النزاع وتداعياته.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة، فإن التحليلات ترى أن هذه التحركات قد تأتي في إطار استراتيجية ردع وتقييد النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة فيما يتعلق ببرامجها النووية والعسكرية. كما يُتوقع أن تؤثر هذه الأحداث بشكل كبير على العلاقات الإقليمية والدولية، في ظل ترقب دولي لكيفية تطور الموقف بين الطرفين.