العالم اليوم - وسائل إعلام إيرانية رسمية: سماع انفجارات في طهران

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية سماع دوي انفجارات عدة في طهران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقال التلفزيون الإيراني إن دوي انفجارات قوية سمعت في أنحاء العاصمة. كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" إفادة شهود بـ"سماع دوي انفجارات غربي طهران"، وأضافت أنه "سيتم الإعلان عن أخبار إضافية بهذا الخصوص". كما أكدت وكالة أنباء "فارس" الخبر ذاته.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وسائل إعلام إيرانية رسمية: سماع انفجارات في طهران .. في رعاية الله وحفظة