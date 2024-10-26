نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إيران تهدد إسرائيل بهجوم عسكري ضخم في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إيران تستعد للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل بتصعيد عسكري هائل

تتأهب إيران لمواجهة أي هجوم إسرائيلي محتمل من خلال خطة رد تشمل إطلاق ما يصل إلى 1000 صاروخ باليستي، في إطار التوترات المتصاعدة، وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تشتد الأزمات في المنطقة.

تصريحات المسؤولين الإيرانيين

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن أربعة مسؤولين إيرانيين، عن أن رد إيران على أي أذى جسيم قد تلحقه إسرائيل سيكون مدروسًا بعناية. وأوضحوا أن نطاق الرد الإيراني سيتحدد بناءً على شدة الهجمات الإسرائيلية، مما يعني أن الأضرار الواسعة ستتطلب ردًا قويًا.

الخطوط الحمراء الإيرانية

وأشار المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف هويتهم، إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد أعطى تعليماته بأن أي هجوم يستهدف البنية التحتية للطاقة أو المنشآت النووية أو عمليات اغتيال كبار المسؤولين سيواجه برد حازم ومؤكد.

تحذيرات من المسؤولين العسكريين

وفي وقت سابق، حذر مصدر عسكري إيراني من أن أي استهداف لمواقع عسكرية قد يؤدي إلى رد فعل يتجاوز توقعات إسرائيل. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تل أبيب ستواجه عواقب وخيمة إذا ارتكبت أي خطأ تجاه إيران.

التصعيد العسكري الإيراني

ويأتي هذا التحذير بعد إطلاق إيران صواريخ في وقت سابق من الشهر، ردًا على اغتيالات لشخصيات بارزة مثل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية.

استجابة إسرائيل وتأخير الانتقام

في سياق متصل، أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية أن إسرائيل قد أرجأت ردها الانتقامي على إيران بسبب الحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، بعد تسريبات لبعض خططها.