أخبار اليمن : الشوافي يكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع

الشوافي يكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوعكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن تغيرات كبيرة ومفاجأة في طقس اليمن، بدءاً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي استمرار هطول الأمطار المتفرقة يومي السبت والأحد مع تراجع تدريجي ملحوظ من الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أنه من المتوقع أن يتركز هطول الأمطار هذا الأسبوع في السهول والسواحل الغربية والمرتفعات الجبلية والغربية والجنوبية غربية، وقد تشمل بعض الأمطار السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى.

وفيما يخص الهضاب الداخلية والشرقية والمرتفعات، قال الفلكي اليمني إن توقعات الهطول موجودة ولكنها منخفضة (أجزاء بسيطة قد تهطل عليها أمطار).

وأشار الشوافي إلى احتمال حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى صباحاً على الأحواض والمرتفعات الجبلية ويكون ملحوظاً مع نهاية الأسبوع، مجدداً التحذير للمواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.