نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا - الأهلي يعلن موعد الترشح على منصب نائب الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد إجراء الانتخابات على كرسي نائب الرئيس في الفترة المتبقة للمجلس الحالي 2021-2025، خلفا للراحل العامري فاروق بعد وفاته عقب صراع طويل مع المرض.

وكشف الموقع الرسمي للقلعة الحمراء عن بدء فتح باب تقديم أوراق الترشح لمنصب نائب رئيس النادي بداية من غدا الأحد الموافق 27 أكتوبر ولمدة 7 أيام متتالية.

- الأهلي يفتح باب الترشح لمنصب نائب الرئيس

ومن المقرر أن يعقد مجلس الخطيب اجتماع للجمعية العمومية يوم الجمعة 29-11-2024، لمناقشة العديد من الملفات وهي: 1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025.

4-انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

-النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقًا لما تقره اللائحة.

تقدم طلبات الترشيح مدعمة بالمستندات باسم السيد المدير التنفيذي، ترفق صورة كاملة من جميع المستندات، ويكتفى بالاطلاع على أصولها، وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادي بالجزيرة، طبقًا لشروط الترشيح المعلنة بالنادي ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.

8-النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقًا لما تقره اللائحة.

9-اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الادارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30/10/2024.



10- اعتماد تأجيل زيادة قيمة العضوية الجديدة بمقر النادي الرئيسي اعتبارًا من 31/10/2024 حتى 30/6/2025.

11- اعتماد تحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة، وتحديد الأعداد المقرر قبولها بالمقر الرئيسي وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة اعتبارًا من 1/7/2025.

12- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات السنوية للعضوية الرئيسية بمقر النادي الرئيسي وجميع فروعه بدءًا من العام المالي 2025/2026 واعتبارًا من 1/7/2025 وذلك بنسبة 15% طبقًا للائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية.

13- اعتماد تعديل بعض بنود اللائحة المالية.

