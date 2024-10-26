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أحمد جودة - القاهرة -

فاز أودينيزي على ضيفه كالياري (2-0) اليوم الجمعة بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أودينيزي يهزم كالياري.. وتورينو يسقط كومو

سجل هدفي أودينيزي لورينزو لوكا، وكينان ديفيس في الدقيقتين (38، 78).

وشهدت المباراة طرد أنتوان ماكومبو، لاعب كالياري، في الدقيقة (30).

ورفع أودينيزي، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد كالياري عند 9 نقاط في المركز ال15.

وفي المباراة الثانية، فاز تورينو على كومو بهدف نظيف سجله اليو نجي في الدقيقة (75).

ورفع تورينو، رصيده على 14 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد كومو عند 9 نقاط في المركز ال14.

