نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يرفض طلب من جاره اليونايتد.. تفاصيل نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفضت إدارة مانشستر سيتي طلب من نظيره وجاره مانشستر يونايتد وضعته في موقف محرج امام لاعبيه بسبب حفلة الكرة الذهبية.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة ساوثهامبتون في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق ويست هام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة غدا الموافق 27 اكتوبر.

موقف محرج



‏كشف الصحفي مايك كيغان الذي يعمل في جريدة ديلي ميل إن مانشستر يونايتد طلب من مانشستر سيتي اصطحاب أليخاندرو غارناتشو وكوبي ماينو في طائرتهم الخاصة المتجهة إلى حفل الكرة الذهبية المقرر يوم الإثنين، لكن طلبهم قوبل بالرفض لعدم وجود مساحة.

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط، ويتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري.

