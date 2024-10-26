نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره نادي التعاون مساء اليوم السبت الموافق السادس والعشرون من أكتوبر الجاري.

وتلعب مباراة اليوم التي تجمع بين الهلال والتعاون على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر البطولة لهذه النسخة.

موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن

تذاع مباراة الهلال أمام التعاون في دوري روشن عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي للبطولة.

