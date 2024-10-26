فن ومشاهير

إقبال الجماهير على حفل تامر عاشور بـ فاميلي بارك الرحاب

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 


أقيم منذ لحظات حفل غنائي للفنان تامر عاشور في فاميلي بارك الرحاب ، ورصد دوت الخليج الفني توافد  الكثير من الجمهور للحفل ، حيث فتحت البوابات في تمام الرابعة مساءً استعداد لبدء الحفل في الـ 7 مساءً.

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جمهور تامر عاشور يصفونه بفرعون الساحة

 

كما شهد الحفل إقبال كبير من محبين تامر عاشور وهم يحملون بوسترات وملصقات عليها صوره بالإضافة إلى هاشتاجات بـ فرعون الساحة مشيرة بذلك تامر عاشور.

 

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آخر أعمال تامر عاشور


يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية " وداع وداع " أيضا التي حازت علي اعجاب الجمهور كالعاده كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، وحققت الأغنية ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

 

كلمات وداع وداع

وداع وداع كلمات

جاي بعد ماشوفت غيرك
قال بتندم عاللي فات
جاي بتفتح صفحة دابت
وإترمت في الذكريات
فوق خلاص وبلاها سيرة
مش هنحيي فـ اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك
أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك
أصله مش خدام جنابك
سلام سلام وإستابينا
خلاص مافيش كلام ما علينا
اوعى تضمن يوم ولائي
لحد قلبه في مرة ساب
كنت عارفك يوم هترجع
اه وهتدوق العذاب
ده اللي زيك مش هلومه
كان كفاية عليه الغياب

وداع مش فاضيلك
أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك
أصله مش خدام جنابك
سلام سلام وإستابينا
خلاص مافيش كلام ما علينا
قولي طب ايه اللي جابك

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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