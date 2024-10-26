بيتر ميمي يروج لمسلسل "مملكة الحرير" عبر "إنستجرام"

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أحمد جودة - القاهرة -

شارك المخرج بيتر ميمي، جمهوره و متابعيه صورة له من كواليس تصوير مسلسل "مملكة الحرير"، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و يذكر أن جاري التحضير لمسلسل "مملكة الحرير" حيث شارك في البطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز و الفنانة أسماء أبو اليزيد و الفنان الشاب يوسف عمر، و من المقرر طرحه على أحد المنصات الإلكترونية، وجارى التعاقد مع باقي فريق العمل، و المسلسل من إخراج: بيتر ميمي.

بيتر ميمي يروج لمسلسل “مملكة الحرير”



نبذة عن المخرج بيتر ميمي

كاتب و مخرج مصري، تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة وعمل بمجال الطب، ثم حصل على دبلومة في السينما وله عدة أفلام قصيرة، لكنه سرعان ما أخرج عدد كبير من اﻷفلام الروائية الطويلة، منها: (سبوبة، سعيد كلاكيت، الهرم الرابع، القرد بيتكلم).

المخرج الكبير المتألق بيتر ميمي

آخر أعمال المخرج بيتر ميمي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال بيتر ميمي، هو مسلسل "الحشاشين"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

طاقم عمل مسلسل "الحشاشين"

وشارك في مسلسل "الحشاشين" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.



أحداث مسلسل "الحشاشين"

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة في إطار تشويقي درامي تتوالى حلقات المسلسل.