نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع الأمريكية تعلق على الهجوم الإسرائيلي على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، مشيرة إلى أنها على علم بتقارير حول وقوع انفجارات في إيران، وما زالت تتحقق من هذه المعلومات، وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

إعلان الهجوم الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بدء شن هجمات دقيقة على مواقع في إيران، حيث أفادت التقارير بأن الضربات تمت بشكل متسلسل، وتحديدًا في مناطق حساسة في إيران.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد تم إبلاغ البيت الأبيض مسبقًا قبل شن الضربات الجوية الإسرائيلية.

تقييم الأوضاع

بعد إعلان الهجوم، صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يجري تقييمًا مستمرًا للوضع في المنطقة، وأنه في الوقت الحالي لم يتم تغيير تعليمات الجبهة الداخلية.