نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت في التاسعة صباح اليوم السبت أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري والتي تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم،بمقر النادي الإجتماعي وذلك لمتابعة شؤون النادي ومناقشة البنود المدرجة في اجتماع الجمعية العمومية.

بدء أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري

ويشرف على هذه الجمعية اللجنة القضائية المكونة من المستشار أحمد إسماعيل عثمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومعه المستشار محمد نور الدين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وكذلك اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تحت إشراف محمد عبد العزيز مدير عام الشباب والرياضة وخالد النحلة وكيل المديرية للرياضة وأسامة نجم مدير الشئون القانونية ومحمود المر مدير الحوكمة ورامي حجازي مدير الهيئات.

ويتابع هذه الجمعية اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي واللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي للشئون الإدارية.

ويأتي جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم مناقشاتها كالتالي:ـــ

• التصديق على المحضر السابق المنعقد في 2023/12/2 م.

• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م..

• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30 م.

• عرض خطة النشاط عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.

• مايستجد من أعمال.