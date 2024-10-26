شام الذهبي تتصدر ترند جوجل بعد كشفها تطورات حالة أصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة تفاصيل تعرضها لآثار جانبية نتيجة عدد من الجراحات التجميلية في بشرتها لافتة إلى أن البوتوكس اخترق الاحبال الصوتية في مرة من المرات.



وقالت في تصريحات تلفزيونية:' أمي شخص طيب وتثق بسهولة، فإذا أخبرها طبيب بفاعلية إجراء تجميلي معين توافق عليه فورًا، مما جعلها ضحية لعدة إجراءات أضرت ببشرتها بدلًا من تحسينها".

طرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها بعنوان "بعض الأحيان" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث حصدت الأغنية مشاهدات عالية فور طرحها، مستقطبة جمهورها الذي ما دام انتظر جديدها الفني.

في تعليق لها على حسابها الرسمي على إنستجرام، كشفت أصالة عن تفاصيل وكواليس تحضير الأغنية، وكتبت: "هالأغنية حفظتها بأوقات صعبة وكانت البلسم لهالوقت الصعب، حفظتها ناضجة، مرق بحياتي من المشاعر أدق تفاصيلها، بالحلو واللي ما كان".