نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد. متابعي دوري روشن لاستئناف الجولة الثامنة من المسابقة والتي تشهد منافسات قوية أبرزها مباراة الهلال والتعاون. وأقيمت اليوم ثلاث مباريات كان أبرزها تعادل النصر أمام الخلود بثلاثية لمثلها بينما تعادل الأهلي مع الاخدود بهدف لمثله. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن:- مواعيد مباريات اليوم تنطلق مباراتين في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وهم الفيحاء أمام الاتفاق والرائد أمام الفتح وتختتم السهرة بمباراة الهلال أمام التعاون وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. القنوات الناقلة لمبارايات للدوري السعودي وتنقل منافسات الدوري السعودي عبر مجموعة قنوات السعودية SSC الناقل الحصري في السعودية وأنحاء العالم