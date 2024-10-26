نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تريزيجيه.. تشكيل الريان المتوقع أمام الأهلي في الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الريان، منافسه فريق الأهلي، اليوم السبت 26 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري القطري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الريان

تذاع تلك المباراة بين فريقي الريان والأهلي عبر قناة الكأس القطرية، حيث تعد مجموعة قنوات الكأس القطرية هى الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري القطري.

تشكيل الريان المتوقع ضد الأهلي